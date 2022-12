Verdachten in appartement aangehouden met drie minderjarige meisjes

De politie in Suriname heeft deze week na een tip van een bezorgde moeder een inval gepleegd in een appartement te Goede Verwachting. Daar zijn agenten gestuit op drie minderjarige meisjes in de leeftijd van 14, 15 en 17 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de dochter van de bezorgde moeder niet in het appartement is aangetroffen. Ze was voor de komst van de Surinaamse politie van de plek vertrokken.

Tijdens het onderzoek werden drie verdachten in het appartement aangehouden namelijk de eigenaar van het pand, de beheerder en nog een manspersoon. Op een van hen is een hoeveelheid marihuana aangetroffen. Ze werden alle drie door de politie van Latour aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Geen van de meisjes hebben verklaard dat ze tegen hun wil naar het appartement zijn gebracht en seks hebben gehad.

In het belang van het onderzoek heeft de politie het trio in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens seks met minderjarigen en onttrekking aan het ouderlijk gezag.