Spuipoorten Afobaka waterkrachtcentrale worden weer geopend ingaande 10 december

Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) zal per 10 december de spuipoorten van de Afobaka waterkrachtcentrale wederom openen. Het spuien zal op het z.g. minimale spuiniveau plaatsvinden, hetgeen inhoudt dat slechts laaggelegen gronden direct langs de rivier – stroomafwaarts van de dam – wateroverlast zullen ondervinden.

Het weer openen van de spuipoorten meldt Eddy Frankel, deputy director Power & Sustainable Energy, aan districtscommissaris Ludwig Mendelzoon en het Platform van kapiteins in Brokopondo.

“Wij vertrouwen erop dat u betrokkenen tijdig en omstandig informeert over deze aanstaande spuioperatie van SPCS. Ter oriëntatie: de gevolgen van de aanstaande spuioperatie zullen hooguit vergelijkbaar zijn met die van de spuioperatie welke wij in het jaar 2021 hebben gevoerd”, aldus een passage van de brief.

Het vooruitzicht is dat de spuioperatie tot en met eind februari 2023 zal worden gecontinueerd.

De spuipoorten waren eerder dit jaar vanaf 2 maart tot en met augustus open vanwege de aanhoudende hoge waterstand in het stuwmeer.