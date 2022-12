Slechtziende seniore burger redt zichzelf net op tijd uit brandende woning

Een slechtziende man met een geschatte leeftijd van 70 jaar of ouder wist zichzelf afgelopen nacht net op tijd te redden uit de brandende woning aan de Kamponglaan in Paramaribo.

Omstreeks 00.31 uur kreeg het Korps Brandweer Suriname melding van een woningbrand aan de Kamponglaan nummer 22.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas woonde de slechtziende man samen met zijn zoon in het huis. Toen de brand uitbrak was hij in diepe rust. De man voelde plotseling hitte en werd daardoor wakker. De zoon was ten tijde van het geval niet thuis.

Pinas zegt dat op het erf twee huizen aan elkaar verbonden staan met een oppervlakte van 10 bij 10 meter. Een van ze heeft water- en schroeischade opgelopen.

Het woongedeelte van de vader en zoon is geheel in de vlammenzee verloren gegaan. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde stond hun woning in lichterlaaie.

De voorlichter zegt verder dat tijdens het blussen een gascilinder van 28 lbs tot explosie is gekomen. Een andere gascilinder van 28 lbs is door de brandweer veilig uit het pand verwijderd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De woning was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het netwerk van de EBS. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het onderzoek duurt voort.