Deze auto is woensdagavond op z’n zij terechtgekomen, tegen de leuning van de brug over de Saramaccadoorsteek in Suriname.

Hoe de bestuurder dit voor elkaar heeft gekregen is nog onduidelijk. Het had een haartje gescheeld of het voertuig was in het water terechtgekomen.

De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.