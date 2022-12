Lichaam van man die van brug sprong aangespoeld

De 46-jarige Rakeshkoemar Boedhan, die maandag in de vroege ochtend vermoedelijk van de Uitkijkbrug in Suriname sprong, is vanmorgen levenloos door zijn familie aangetroffen in de Saramaccarivier. Dit ter hoogte van het dorp Maho in het district Saramacca.

Vernomen wordt dat hij maandag omstreeks 02.00u zijn jongere broer belde en hem doorgaf dat hij zijn auto bij de voet van de Uitkijkbrug had achtergelaten en dat hij die moest gaan halen.

Tijdens het gesprek vroeg de jongere broer waar hij was. Hierop gaf Rakeshkoemar te kennen dat hij ergens is waar hij vrede en rust gaat hebben. Gelijk daarna is het gesprek beëindigd.

De jongere broer reed naar de doorgegeven lokatie en trof inderdaad de terreinwagen van zijn broer onbeheerd aan. Van Rakeshkoemar was geen spoor te bekennen.

De familie zette een zoekactie op touw. Dinsdagmorgen ontdekte de familie het lijk in de Saramaccarivier. De politie van Jarikaba werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het lijk van de 46-jarige man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. Volgens de familie liep het slachtoffer al een tijdje met zelfmoord ideeën. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan on problemen in de relationele sfeer.