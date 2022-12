Trainingssessie voor maatschappelijk werkers JusPol

Maatschappelijk medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie zijn onlangs getraind in moderne methodiek en rapportagetechnieken. De training, die van 30 november tot en met 2 december plaatsvond, werd gehouden op het terrein van Waspar aan de Drambrandersgracht.

De aanzet voor de training werd gegeven door de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname. Zij hadden enkele weken geleden in een gesprek met minister Kenneth Amoksi gevraagd naar soortgelijke trainingen om de capaciteit van maatschappelijk werkers te vergroten. De bewindsman heeft de afdeling Vorming en Opleiding de training laten verzorgen.

De training bestond uit twee sessies, waarbij de groep maatschappelijke werkers werd opgesplitst. De eerste sessie ging over het EDDA-model, een moderne methodiek voor het maatschappelijk werk. Er wordt hierbij flexibel ingespeeld op de situatie van de cliënt bij het behandelen. De tweede sessie betrof rapportagetechnieken.

Het hoofd van de afdeling Vorming en Opleiding, Maritza Vroom-Sibelo, gaf aan dat de sessie is georganiseerd voor de om en bij 70 maatschappelijk werkers bij het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie. Het is belangrijk dat men zich door blijft vormen en ontwikkelen in hun beroep, gaf het afdelingshoofd aan.

“Ook in deze precaire situatie is het belangrijk dat er in de mensen geïnvesteerd wordt en ik ben blij dat het gelukt is om dit te organiseren”, aldus Vroom.