OPINIE: ‘Wat een brutaal gedrag van Brunswijk!’

[INGEZONDEN] – Het is nu meer dan duidelijk dat vice-president Ronnie Brunswijk, chantage politiek voert tegenover president Santokhi. De vice-president eist van president Santokhi dat hij een keuze moet maken tussen hem en Melvin Linscheer, de veiligheidsadviseur van de president. Hij zegt: “Het is kiezen of delen”. Dit is op zijn zachtst gezegd onbetamelijk en brutaal gedrag van de vice-president.

Volgens de vice-president maken de veiligheidsdiensten van de president scenario’s en achtervolgen hem. Het is echt zielig met de vice-president, kennelijk ziet hij spoken bij dag, hij moet zijn zogenaamde inlichtingendienst gaan vervangen. De president heeft onlangs duidelijk gemaakt dat er geen activiteiten ondernomen worden vanuit het Kabinet van de President naar de vice president toe.

Volgens Somohardjo is dankzij de VHP, Melvin Linscheer, hoofd van de beveiliging op het kabinet van de president. De VHP heeft niks te maken met de benoeming van Melvin Linscheer tot veiligheidsadviseur op het kabinet van de president. De president bepaalt wie zijn adviseur wordt en niet de VHP, pae Somo of de vice-president. Straks gaat de ABOP/PL, eisen dat enkele VHP ministers ook moeten aftreden.

De vice-president doet alsof hij meer macht heeft dan de president, ik ben er zeker van dat de president nooit gaat toegeven aan de eis van de vice-president/ABOP/PL. Hij laat zich niet intimideren en chanteren door Ronnie Brunswijk. De vice-president is nadrukkelijk bezig met etnische politiekvoering, en dat is zeer verwerpelijk en onacceptabel. Met zijn gedrag maakt hij Suriname tot een bananenrepubliek.

President Santokhi zei onlangs in verklaring dat deze regering zich nimmer zal mengen in lopende strafzaken. Aan de president en de vice-president is in elke strafzaak, geen andere rol toebedeelt dan die van toeschouwer. Het is nu duidelijk dat de vice-president zich mengt in lopende strafzaken, hij probeert een partijgenoot te beschermen tegen wie een opsporingsbevel is uitgevaardigd.

Gelukkig heeft de waarnemend PG laten doorschemeren dat het OM het werk doet op basis van de grondwettelijke taak. Volgens de waarnemend PG handelt het OM zonder aanzien des persoons, en laat zich door niets en niemand onder druk zetten en niet leiden door etnische sentimenten. Volgens de waarnemend PG laat het Openbaar Ministerie ook niet leiden door de waan van de dag.

Het is overduidelijk dat de ABOP/PL, een vijfde wiel aan de wagen is; ze draagt weinig tot niets aan de ontwikkeling van Suriname. Deze combinatie is een onnodig element in de regering, volkomen nutteloos. Daarom had ex-president Bouterse een keertje gezegd dat Brunswijk/ABOP geen visie heeft.

Als de ABOP/PL, uit de regering wil stappen, zullen grote delen van de samenleving juist heel blij zijn, want zij stagneert de ontwikkeling van het land. Wat er ook gebeurt, president Santokhi gaat Suriname redden. Volk van Suriname, help Suriname uit het diepe dal te geraken. Neem het goede advies van ex-president Ronald Venetiaan ter harte, namelijk: “Laat president Chan Santokhi niet in de steek”.

Idris Naipal