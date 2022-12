Dronken bestuurder rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot bij achteruitrijden

De bestuurder van deze Toyota Vitz, die onder invloed van alcohol verkeert en zeer waarschijnlijk niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, heeft zondagavond een enorme ravage aangericht aan de Frederikalaan in Suriname.

De man reed met een snelheid achteruit in de straat en verloor op een gegeven moment de controle over het stuur.

De wagen raakte van de weg en knalde tegen een EBS-mast. Vervolgens belandde de auto in de goot. Door de slag brak de mast in tweeën en zijn een aantal stroomkabels losgerukt.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging samen met de brandweer ter plaatse. Bij aankomst hoefde de brandweerlieden niet op te treden. Na oriëntatie keerde zij terug naar de basis.

De bestuurder kon de politie geen rijbewijs overleggen. Hij is afgevoerd naar het bureau. Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst weggebracht.

Technici van de EBS zijn inmiddels ter plaatse bezig om de aangerichte schade te herstellen. De buurt zit momenteel in het donker.