Utrecht krijgt slavernijmonument in Griftpark

In navolging van andere grote steden in Nederland krijgt ook Utrecht een monument over de transatlantische slavenhandel. Het slavernijmonument komt in het Griftpark te staan, heeft de gemeente Utrecht laten weten.

Kunstenaar Patricia Kaersenhout gaat het maken en de gemeente onthult het monument op 30 juni 2023 tijdens Keti Koti – de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caribische delen van Nederland.

“Het monument, genaamd Vlucht en Verzet, bevat veel symboliek en maakt letterlijk de rauwe geschiedenis zichtbaar”, aldus de gemeente.

Het Utrechtse stadsbestuur koos de locatie en het ontwerp in samenwerking met een kunstgroep, deels bestaande uit nazaten van tot slaaf gemaakte mensen.

Het heeft de vorm van een driehoek, verwijzend naar de handel tussen Europa, Afrika en Amerika. Bovenop het ontwerp staan ​​figuren uit de Afrikaanse legende die aan de slavernij ontsnappen via een magische reis terug over de oceaan.