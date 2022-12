Een ruzie tussen twee mannen is zaterdagavond geëindigd in een steekpartij aan de Flamingostraat in Suriname. De politie van bureau Geyersvlijt ging ter plaatse voor onderzoek en kon de verdachte aanhouden.

Een slachtoffer met een steekwond in zijn buikstreek werd per ontboden ambulance afgevoerd voor verdere verpleging (foto).

Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief in deze zaak is. Het onderzoek door de Surinaamse politie duurt voort.