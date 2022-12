Nieuwe bestel app Fernandes Express maakt online bestellen makkelijker

Na maanden keihard werken is het eindelijk zover: Fernandes Express, onderdeel van Fernandes Group heeft zijn eigen bestel app gelanceerd. Een bestel app met een ​​fris ontwerp en handige functies, maken uw online ervaring beter dan ooit!

Klanten kunnen nu ook overal op de aardbol genieten van gemakkelijk online shoppen met hun mobiele telefoon voor familie en kennissen in Suriname.

Download nu de mobiele applicatie en krijg 10% korting bij uw eerste order!

Link App Store

Link Play Store

Fernandes Express is in 2019 gestart als een online shop op een gedeeld platform. Daar konden Surinaamse klanten hun reguliere boodschappen doen. Ook klanten uit Nederland konden er terecht voor het bestellen van producten voor familie en kennissen in Suriname.

Met de nieuwe uitgebreide betaaloptie’s waaronder Ideal, Mastercard, Visa en nog veel meer digitale betaalmogelijkheden kunnen nu Surinamers over de gehele wereld producten bestellen voor familie en kennissen in Suriname.

In het streven naar groei en constante verbetering is besloten om te werken naar een eigen platform. Per 16 september 2022 is de nieuwe Fernandes Express shop live! Klanten kunnen dus wederom genieten van gemakkelijk online shoppen, met het gewin van levering tot aan huis.

De webshop biedt een mooi assortiment aan bekende, authentieke producten van Surinaams fabrikaat, maar ook vertrouwde merken zoals Albert Heijn, Fernandes Brood en Fernandes Softdrinks. De webshop heeft een dynamisch assortiment en deze zal constant aangepast worden aan de wensen van de klant.

De klantenlijn van Fernandes Express is 24/7 via app bereikbaar op 597-8644534. Ook kunt u direct communiceren met de online chatbox, die op onze webshop aanwezig is.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis in Nederland? Ook dat is mogelijk met Fernandes Express! Bestel nu producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 12 werkdagen het pakket tot aan huis in Nederland geleverd.(*)

De producten, die Fernandes Express exporteert kunt u bestellen op www.fernandes-express.nl.