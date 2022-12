Vóór 2027 geen offshore olieproductie in Suriname; regering door op ingeslagen weg

Staatsolie Maatschappij Suriname heeft aangegeven dat er vóór 2027 geen offshore olieproductie in Suriname zal zijn. Dit op basis van een aantal factoren die uit de huidige exploratiefase naar voren zijn gekomen. Als gevolg van dit gegeven heeft president Santokhi besloten de samenleving zo omstandig mogelijk te informeren. Het staatshoofd geeft onder meer de visie van de regering op de nieuw verkregen informatie.

President Santokhi zegt dat de regering verder gaat met de projecten die zij aan het uitvoeren is. Hij noemt de bouw van de diepwaterhaven in Nickerie voor het creëren van een economische hub en de recentelijk gelanceerde eerste samenwerking tussen Suriname en China op landbouwtechnisch gebied. De regering heeft in dit kader reeds een areaal van 200.000 hectare beschikbaar gesteld voor het opkrikken van de agrarische sector. Daarnaast is er 10 miljoen Euro gereserveerd voor de agrarische sector en de productie.

Het staatshoofd merkt op dat door het uitstel van de Final Investment Decision (FID) het ook verwachtbaar was dat de eerste offshore olieproductie uitgesteld zou worden. Hij zegt dat het opstarten hiervan een gedegen voorbereiding vraagt. Vertragingen en uitstel hebben volgens president Santokhi invloed op de economische, financiële en energiesector van Suriname. De regering zal er alles aan doen om de actoren in de energiesector samen te brengen en een integrale aanpak te stimuleren.

Hij zegt verder dat nadat de verwachting eerst 2025 was, Suriname zich met het uitstel nu beter kan voorbereiden op de grootse ontwikkeling. Zo kunnen jongeren klaargestoomd worden voor de oliesector en meer geïnvesteerd worden in local content. Het staatshoofd merkt op dat in 2027 inmiddels veel Surinamers afgestudeerd zullen zijn op het gebied van olie en gas; de opleidingen hiertoe zijn onlangs opgestart.

De regering zal de focus blijven leggen op de productiesector, waarin er aldus president Santokhi meer geïnvesteerd moet worden. Suriname zal ook meer moeten gaan exporteren en zodoende meer inkomsten genereren. De aandacht zal ook gevestigd worden op landbouw. Het staatshoofd zegt dat er geen sprake is van verloren geld in de exploratie. Hij meent dat investeren gepaard gaat met risico’s en kansen. Dit geeft zekerheid en uiteindelijk een mooie toekomst voor Suriname.