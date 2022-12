Hart- en vaatziekten nummer één ziekte en sterfte: Suriname HEARTS Initiative gelanceerd

Op vrijdag 2 december was president Santokhi te gast tijdens de lancering van het Suriname HEARTS Initiative. Hart- en vaatziekten staan op nummer één van ziekte en sterfte in Suriname. De implementatie van het HEARTS initiatief is dus van eminent belang om de integrale aanpak van de gezondheidstoestand van het volk vanuit de overheid te bevorderen.

De lancering van dit initiatief is daarom een goed begin om hart- en vaatziekten aan te pakken door hypertensie te beheersen. In deze hoedanigheid zijn er vier hypertensieposters, een gezondheidspaspoort en een richtlijnenboekje ontwikkeld.

De posters bevatten hele belangrijke informatie zoals wat hypertensie is, de risico’s hiervan, hoe je de risico’s kan vermijden en medisch advies. Het gezondheidspaspoort is speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische aandoeningen.

Het boek is ook ontwikkeld om een goede en uniforme zorg, met de relevante richtlijnen, aan te bieden aan de patiënten.

De Surinaamse president riep tijdens zijn toespraak eenieder op om de verantwoordelijkheid te nemen om deze sluipmoordenaar uit te bannen. Dit door zich te houden aan een gezonde leefstijl en door op elkaar te letten.