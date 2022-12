Medewerkers Bureau VIDS en dorpelingen volgen multimedia training

Medewerkers van Bureau VIDS en dorpelingen van Konomerume (Donderskamp) hebben een aanvang gemaakt met een multimedia training, die tot en met maandag duurt.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de mensen van Konomerume zelfstandig de problemen van hun gemeenschap vastleggen en publiceren. Ook kunnen ze de kennis en vaardigheden van ouderen in het dorp opnemen in een video, waardoor deze zaken niet verloren gaan en aan de jongeren overgedragen kunnen worden.

De training is onderdeel van het Forest Vision Program en wordt verzorgd door Horatio Indiaan en Shaquille Banda.

Ook worden de medewerkers van het Bureau VIDS en dorpelingen van Konomerume praktisch begeleid door de jongeren Mulokot.

Het project wordt gecoördineerd door VIDS in samenwerking met Forest Peoples Programme (FPP) en de non-profit organisatie If Not Us Then Who?

