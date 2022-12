Gelijke kansen voor mensen met een beperking en vrouwen in de maritieme sector

Het ministerie van Openbare Werken (OW), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en het project ‘Verbetering van de transportlogistiek en het concurrentievermogen van Suriname’ (ITLCS) hebben Equal Chances at Green Development (ECGD) en A Company (A-01) aangetrokken om een gender- en diversiteitsstrategie te ontwikkelen.

Deze strategie is erop gericht om de deelname van vrouwen en mensen met een beperking aan de activiteiten van de Jules Sedney terminal (Nieuwe haven) te optimaliseren. Op 1 december is er een strategie workshop gehouden waarbij de participanten hebben gediscussieerd over zes doelstellingen van de gender- en diversiteitsstrategie van de maritieme sector.

De doelstellingen waarover gediscussieerd werden zijn: meer vrouwen en personen met een beperking in technische banen en leidinggevende posities bij de Jules Sedney terminal; gelijke behandeling en gelijke loon voor personen met een beperking en vrouwen; meer personen met een beperking en vrouwen in het beroepsonderwijs; structurele partnerschappen voor diversiteit en gendergelijkheid, inclusief LGBTQ; betere balans tussen productieve en reproductieve taken in gezinnen van mensen die bij de Jules Sedney terminal werken en betere en duidelijke opvolging van gevallen van (seksuele) intimidatie.

De gender- en diversiteitsstrategie wordt op een participatieve manier ontwikkeld in samenwerking met de toekomstige uitvoerders, met name de N.V. Havenbeheer, Integra Marine & Freight Services N.V., DP World Paramaribo, CMA CGM Suriname N.V., de Verenigde Surinaamse Holdingmij, de Maritieme Autoriteit Suriname, het Nationaal Bureau Gender Aangelegenheden en het ministerie van OW.

Een genderdivers personeelsbestand draagt bij dat een bedrijf een gevarieerd klantenbestand onderhoudt, waarbij de bedrijfsdoelen beter behaald kunnen worden. Evenzo kunnen personen met een beperking een wezenlijke productieve bijdrage leveren. Vrouwen met een beperking hebben veelal te maken met een “dubbele discriminatie”, waarvan marginalisering, gender gerelateerd geweld en misbruik voorbeelden zijn.

Een gender- en diversiteitsstrategie voor de Jules Sedney terminal zal maritieme bedrijven helpen om getalenteerde vrouwen en personen met een beperking productief in te zetten en de concurrentieposities van deze bedrijven te verbeteren. De participanten aan de workshop waren het unaniem over eens dat werkgevers in de maritieme sector hun wervingsbeleid moeten evalueren om vrouwen en mensen met een beperking erbij te betrekken en optimaal in te zetten.

De strategie om via gender focal points in elk instituut te werken heeft positieve resultaten geleverd, echter dient er additioneel met de planning units te worden gewerkt. Vaak wordt gezegd dat de maritieme sector en de technische beroepsrichtingen bestemd zijn voor mannen. Deze gedachte moet worden weggewerkt.

Personen met een beperking en vrouwen met een technische achtergrond dienen ook te worden ingezet in maritieme bedrijven indien ze daarvoor opgeleid zijn.