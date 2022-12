RBTP arresteert drie vuurwapengevaarlijke vreemdelingen na woningroof

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op woensdag 30 november de drie verdachte vreemdelingen Estrella H. (24), Derwin C. (28) en Manuel A. (18) opgespoord en aangehouden. Dit drietal wordt ervan verdacht op dinsdag 22 november een gewapende beroving te hebben gepleegd in een woning aan de Copernicusstraat in het ressort Geyersvlijt.

Onder bedreiging van een vuistvuurwapen is het slachtoffer R.D. door twee hunner mishandeld en beroofd van een zwarte tas inhoudende een ketting en een bracelet van geel metaal, een horloge, een groot geldbedrag in euro’s. R.D. heeft tijdens de beroving een barst verwonding op het hoofd opgelopen.

Na de daad lieten de daders hem gekneveld achter en gingen er vandoor met het zwart gelakte voertuig van het slachtoffer. Het gelukte R.D. zich op een bepaald moment uit zijn situatie te bevrijden, waarna hij vervolgens aangifte deed bij de politie van het bureau Geyersvlijt.

De wetsdienaren stelden direct een onderzoek in en werd de auto van R.D. kort na de aangifte onbeheerd in een zijstraat van de Ringweg aangetroffen. Na uitgewerkte informatie van de verschillende diensten kwam de autobestuurder die de daders na het plegen van het feit in voornoemde zijstraat had opgehaald in beeld.

Hij werd opgespoord en op 30 november in de kraag gevat. Op zijn aanwijzing zijn de twee andere verdachten die het strafbare feit hebben gepleegd in de appartementen waar ze verbleven aangehouden. Op het tweetal werd een deel van de buit teruggevonden. Verder stuitte de wetsdienaren bij een ingesteld onderzoek in de appartementen op een vuistvuurwapen en een five shooter jachtgeweer.

Deze zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze drie verdachten meer op hun kerfstok moeten hebben.

Het verder onderzoek wordt verricht door de Recherche van regio Paramaribo. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten in verzekering gesteld.