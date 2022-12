President krijgt presentatie over nieuwbouw BOG

De architecten die belast zijn met het ontwerp van de nieuwbouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname, hebben op donderdag 1 december een presentatie gehouden aan president Santokhi. Hierbij waren onder andere ook aanwezig de vertegenwoordigers van de Project Implementation Unit van de IDB.

In de nacht van 30 juni 2021 is het pand van BOG geheel verwoest door brand. Na de brand is er voldoende hulpverleend, zodat de dienstverlening voortgang kon vinden.

De Surinaamse regering heeft, mede gezien de noodzakelijkheid van dit bureau, gelijk actie ondernomen om tot een structurele oplossing te komen. Zo is het besluit genomen om een geheel nieuw pand op te zetten, dat voldoet aan de gestelde eisen.

De presentatie was duidelijk en het is nu uitkijken naar de bouw van dit nieuwe pand dat modern oogt, maar meer nog voldoet aan de gestelde eisen en waar de werknemers in adequate ruimten hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.