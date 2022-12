Nieuw viersterrenhotel ‘Royal Breeze Hotel’ aan de Waterkant

Eind december wordt in Suriname het 25 meter hoge viersterrenhotel ‘Royal Breeze Hotel’ geopend. In het gebouw aan de Waterkant naast KFC, was voorheen het Tulip Hotel ondergebracht.

Het is nu helemaal gerenoveerd, uitgebreid en gemoderniseerd en wordt de nieuwe hotspot in Suriname.

Dat komt ook door het bijgebouwd dakterras met de naam ‘Sky Lounge & Bar’. Het is het hoogste publieke dakterras van Suriname met uitzicht op de Surinamerivier. Alle kamers en openbare ruimten krijgen een chique Frans balkonnetje, met hetzelfde uitzicht.

General manager Mark Chiu Hung zei vorige maand in een gesprek met dWT dat gastvrijheid, gemak en service de uitgangspunten zijn. “Het motto van het hotel wordt ‘Service with a Crown'”, aldus Chiu Hung.

Met de komst van het hotel wordt ook de omgeving op eigen kosten aangepakt, zoals de straat- en waterafvoer ter voorkoming van wateroverlast. De parkeervakken zullen praktischer worden ingericht. Dit alles gebeurt op eigen kosten om verdere verpaupering van de omgeving, waar ook de Centrale Markt staat, te stoppen.

“Ik ben ervan overtuigd dat het hotel het straatbeeld zal verbeteren, de economische activiteit in de omgeving een boost zal geven en iets speciaals zal toevoegen aan Paramaribo: de stad levendig en dit deel er van weer aantrekkelijk en veiliger maken”, zegt eigenaar Widjai Sardjoe over het nieuwste hotel van Suriname.