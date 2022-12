Leidster kindertehuis in vrijheid gesteld: ze betuigt spijt

De 28-jarige leidster van een kindertehuis in Suriname, die op donderdag 24 november op haar werk was aangehouden omdat ze een kind met een strijkijzer had gebrand, is op verzoek van haar advocaten Maureen Nibte en Robby Denz in vrijheid gesteld.

Volgens Nibte hebben bijkans 20 kinderen van het tehuis brieven geschreven aan het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM), waarin ze aangeven dat ze hun leidster missen en willen dat ze snel bij hen terugkomt. Deze brieven zijn allemaal door de advocaten aan het OM afgestaan.

De verdachte S.S. werd op woensdag 30 november bij de toetsing door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Advocaat Nibte zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de verdachte beaamt verkeerd te hebben gehandeld. Op die dag kwam ze het tehuis binnen, waarna aan haar werd gerapporteerd dat een 14-jarig meisje een pupil van het tehuis met een strijkijzer had gebrand, waardoor het vel van de huid op het strijkijzer was geplakt.

De leidster werd zodanig kwaad, dat ze het hete strijkijzer pakte en dat op de arm van het 14-jarige meisje plaatste om haar te laten voelen hoe het branden met een strijkijzer aanvoelt. Dit slachtoffer kreeg een blaar op haar arm, terwijl van het ander kind de huid eraf ging.

Ook blijkt dat de leidster eerder een 17-jarige heeft mishandeld, omdat die 2.500 SRD uit haar tas zou hebben weggenomen. De leidster moest die dag naar de tandarts gaan, waarvoor ze 7.500 SRD in haar tas had om te betalen. Bij controle bleek dat 2.500 SRD uit haar tas ontbrak. Na de ontdekking werd er een onderzoek in het tehuis ingesteld, waarbij het geld bij de 17-jarige werd aangetroffen. De leidster had haar toen hiervoor geklapt.

De verdachte heeft zelf ook vier kinderen. Ze betuigde spijt van haar handelen en beloofde het niet meer te zullen doen. Na alles in overweging te hebben genomen stelde de rc de verdachte woensdag in vrijheid.