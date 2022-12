Kritische organisaties toch uitgenodigd om mee te praten over slavernijexcuses

De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) en het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, die kritisch waren over plannen van Nederland om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden, hebben dinsdag alsnog een uitnodiging van het kabinet gekregen om mee te denken over de geplande Nederlandse excuses voor het slavernijverleden.

Dat hebben de voorzitters van de organisaties bevestigd aan NU.nl. Ze hebben pas afgelopen dinsdag een uitnodiging gekregen om online aanwezig te zijn. De Nederlandse ambassadeur in Suriname heeft ze uitgenodigd bevestigen de kritische Surinaamse organisaties aan NU.nl.

De uitnodiging, die is ingezien door NU.nl, is op 11 november ondertekend door premier Mark Rutte. De genodigden mogen op 8 december aanwezig zijn op persoonlijke titel. Het overleg is in het Catshuis, de ambtswoning van de premier in Den Haag.

NRCS-voorzitter Armand Zunder en voorzitter Johan Roozer van het comité gaan met hun organisaties overleggen of ze op de uitnodiging ingaan. “We weten nog niet eens wat de agenda is op 8 december”, licht die laatste toe.