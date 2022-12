Inheemse historie mag nimmer ontbreken bij Suriname museum in Amsterdam

Een delegatie van de Stichting Suriname Museum onder leiding van voorzitter Jan Gerards bezocht gisteren de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). De organisatie is in Amsterdam bezig met het opzetten van een Surinaams Museum over de geschiedenis en bevolking van Suriname. Uiteraard mag de Inheemse geschiedenis daarin nimmer ontbreken.

Behalve dat de stichting Inheemse organisaties bezoekt, oriënteert de organisatie zich ook in de dorpen.

“Wij zijn nu in Suriname om van alle bevolkingsgroepen oral history (mondelinge geschiedenis) op te nemen voor het museum. Het is ook de bedoeling dat dit materiaal ter beschikking komt van Suriname. Het museum staat gepland om volgend jaar 25 november 2023 open te gaan”, zegt Gerards.

VIDS heeft afgesproken met de stichting dat het concept Suriname Museum gedeeld zal worden met de dorpsgemeenschappen. De mensen moeten ook de gelegenheid krijgen om hun visie en inzichten te delen over de onderwerpen en thema’s, die zij graag in zo’n museum belicht willen zien.

Behalve Gerards was ook Vincent Soekra en Ivette Forste van de Stichting Suriname Museum aanwezig bij het gesprek met VIDS-voorzitter Muriël Fernandes en directeur Cylene France van Bureau VIDS en Josee Artist (virtuele deelname).