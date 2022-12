Heler na diefstal telefoon ook met drugs aangehouden

In de nacht van woensdag op donderdag werd er in een voertuig ingebroken in het politie ressort Leiding 9A. Bij de autoinbraak werd een telefoon buitgemaakt. De benadeelde kwam pas in de ochtenduren tot de ontdekking hiervan en deed aangifte bij de politie in Suriname.

Aan de hand van de vastgestelde camerabeelden werd de verdachte in beeld gebracht. Er werd een onderzoek verricht waarna de 40-jarige S.F. werd aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Op aanwijzing van S.F. werd de heler R.N. (49) in beeld gebracht.

Toen R.N. de politie zag gooide hij iets weg, wat later drugs bleek te zijn en poogde te vluchten. R.N. werd aangehouden en met de in beslag genomen drug overgedragen aan de politie van Leiding 9A. Ook de telefoon werd bij de heler aangetroffen en in beslag genomen.

De politie van Leiding 9A heeft de zaak in onderzoek.