Belastingdienst Suriname helpt klanten die zich willen registreren voor de BTW

Vanaf donderdag 1 december biedt de Belastingdienst Suriname ondersteuning aan klanten die zich willen registreren voor de BTW, door middel van kiosken in het kantoor aan de van Sommelsdijckstraat 27-29. De kiosk is met name bedoeld voor klanten die beperkte of geen toegang hebben tot internet of klanten die assistentie nodig hebben bij de bediening van de computer.

Klanten kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8:00u tot 14:00u gebruik maken van de service. Hiervoor hebben ze de volgende documenten nodig: een KKF-uittreksel, vergunning of contract en een identiteitsbewijs. Belangrijk is ook dat de klant een e-mailadres heeft. Klanten worden door medewerkers van de Belastingdienst begeleid bij hun registratie.

De BTW-registratie is vanaf 1 november jl. gestart en gebeurt volledig online. De registratie is verplicht voor ondernemers die per kalenderjaar een omzet hebben van meer dan 1 miljoen SRD of voor ondernemers die dat verwachten voor het komend jaar.

De verplichte registratie moet voor 1 januari 2023 afgerond zijn, dat is de datum waarop de BTW ingaat. Ook ondernemers die een lagere omzet hebben, mogen zich vrijwillig registreren via het online portaal.

Het is de bedoeling dat er op kort termijn meerdere kiosken komen op verschillende locaties, ook buiten Paramaribo.