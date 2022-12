Volksgezondheid: Hiv-infecties lijkt weer toe te nemen in Suriname

Vandaag is het Wereld AIDS Dag (WAD). Sinds 1988 is het op 1 december Wereld AIDS Dag (World AIDS Day) en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor hiv en aids. Op deze jaarlijkse dag staat de strijd tegen aids in de schijnwerpers en wordt opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een statement dat uit voorlopige hiv data van Suriname geconcludeerd wordt dat het aantal nieuwe infecties mogelijk weer toeneemt.

Door de Covid-19-pandemie is de terugrapportage van data enigzins gecompromitteerd geweest. Bij aanstaande jaarlijkse hiv data rapportage in februari-maart 2023 kan deze observatie verder bevestigd dan wel ontkracht worden.

Sociale ongelijkheden, marginalisatie van groepen uit de samenleving alsook hiv stigma en discriminatie houden de hiv-epidemie in stand en zijn tevens een voedingsbodem voor toename aantal nieuwe hiv-infecties.

Internationaal is overal duidelijk dat ongelijke toegang tot hiv preventie en zorg de kern is waardoor hiv niet verder teruggedrongen wordt en in sommige gevallen zelfs weer toeneemt. De slogan voor WAD dit jaar ‘EQUALIZE’ geeft de essentie van de richting waarin de oplossing gezocht moet worden concreet aan.

Voor het Ministerie van Volksgezondheid ligt in 2023 het accent op het beschibaar maken van hiv preventie opties, als Pre-Exposure Profylaxe, alsook het uitbreiden van hiv test opties voor de Surinaamse gemeenschap.

“Op WAD is het als persoon een goed moment in het kader van hiv herinnert te worden dat ‘voorkomen beter is dan genezen’; je status kennen motiveert om negatief te blijven en helpt om indien positief, tijdig behandeling te zoeken en dat hiv behandeling echt werkt”, aldus het ministerie.