Minister ontvangt thesissen over arbeid en jeugd in Suriname

Minister Steven Mac Andrew heeft maandag twee thesissen van masteropleidingen in ontvangst mogen nemen uit handen van de afgestudeerden, Naomi Caupain en Selvin Bisschop. Beide thesissen hebben betrekking op de beleidsgebieden arbeid en jeugd, namelijk Kinderarmoede in Suriname en Data imputatie technieken: een toepassing op Census Arbeidsinkomen. De onderzoekers hebben de masteropleiding Research Methods onlangs succesvol afgerond aan the Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De onderzoeker Caupain heeft met haar onderzoek naar een multidimensionale benadering van kinderarmoede, een nationaal meetinstrument ontwikkeld waarbij het kind centraal wordt gesteld. Ze is hierbij uitgegaan van de leef- en woonomstandigheden van het kind. Voorts heeft ze op basis van de gezondheidssituatie, veiligheid en bescherming van het kind, kunnen bepalen hoeveel kinderen worden blootgesteld aan het risico op armoede. De onderzoeker Bisschop heeft met zijn onderzoek laten zien dat er mogelijkheden zijn om data die vanwege lage respons niet wordt gepubliceerd, aan een nader onderzoek te onderwerpen en middels imputatie technieken toch bruikbare formatie te publiceren. Hij deed zijn onderzoek over de inkomensdata welke sinds 2004 niet zijn gepubliceerd.

Mac Andrew is ingenomen met beide onderzoekingen. Hij stelt dat het onderzoek over Kinderarmoede in Suriname voldoende aanknopingspunten geeft voor het nationaal jeugdbeleid ter uitbanning van kinderarmoede en kinderarbeid in Suriname. Het onderzoek over Data imputatie technieken: een toepassing op Census Arbeidsinkomen, vindt hij van belang voor het vaststellen van ontbrekende inkomensgegevens van werkzamen in loondienst.

De minister zei dat vanwege diverse oorzaken, Suriname data ontbeert op het gebied van inkomensgegevens, terwijl de data noodzakelijk zijn voor het maken van gedegen beleid. Hij juicht daarom wetenschappelijke onderzoekingen in ons land toe, want hierdoor kan het beleid worden aangescherpt en wetenschappelijk worden onderbouwd. De thesissen zullen worden bestudeerd op het ministerie om na te gaan hoe ontwikkelde onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast.

Bij de overhandiging van de thesissen waren ook aanwezig Rosita Woodly-Sobhie, opleidingscoördinator op het IGSR en Mirella Nankoe, adjunct opleidingscoördinator.