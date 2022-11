Man die gevonden portemonnee met geld voor zichzelf hield aangehouden

De 36-jarige Maikel H. vond afgelopen weekend een portemonnee op de grond, bij een pisbak voor een winkel in Suriname. Hij raapte die op en vond daarin meer dan 300 USD, 50 euro en 1.500 SRD. Op dat moment waren er nog twee mannen voor de winkel. Aan elk van ze gaf de verdachte 500 SRD waarna hij huiswaarts ging met de rest.

De aangever R.B. was op die bewuste avond voor de desbetreffende winkel in Paramaribo gestopt, waar hij was gaan urineren. Daarbij is zijn portemonnee waarschijnlijk uit zijn broekzak gevallen. De man is toen van de plek weggereden. Onderweg stopte hij bij een tankstation om te tanken. Toen hij zijn hand in zijn broekzak stopte merkte hij dat zijn portemonnee er niet meer was.

De man reed terug naar de desbetreffende winkel en vernam dat iemand de portemonnee had gevonden. Hij stapte naar de politie en deed aangifte. Na goed speurwerk van de sterke arm werd de verdachte Maikel achterhaald. Hij gaf toe een portemonnee met geld en bescheiden te hebben gevonden.

Hij wist niet dat het strafbaar is om goederen weg te nemen, die je waar dan ook onbeheerd aantreft. Deze moeten bij het dichtstbijzijnde politiebureau gedeponeerd worden. Op aanwijzing van een van de mannen die voor de winkel stond en ook geld van Maikel kreeg, werd de verdachte opgespoord en aangehouden.

Dinsdag heeft de familie van Maikel het geld aan de benadeelde terugbetaald, waarna hij door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid is gesteld.