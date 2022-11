Politieman en pompstationhouder lossen schoten na woordenwisseling

Een politieman en een pompstationhouder raakten maandagavond in een woordenwisseling, die uitmondde in een handgemeen. Daarbij hebben partijen ook intimidatie schoten gelost.

Dit gebeurde bij een tankstation aan de Tout Lui Fautweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de politieman in de directe omgeving van het pompstation aan het roken was. De pompstationhouder die deze handeling waarnam, sprak de klant hierop aan. Dit viel niet in goede aarde bij de klant, die een politieman bleek te zijn.

Hierover ontstond er een woordenwisseling, die ontaardde in een vechtpartij waarbij ook wapens zijn getrokken.

De politie van Houttuin werd gealarmeerd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Tee plaatse werden enkele hulzen aangetroffen. Beide mannen zijn overgebracht naar het politiebureau.

Het onderzoek duurt voort.