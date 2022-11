Auto vermiste 63-jarige Silvien Ritfeld teruggevonden; ook dode man aangetroffen

De auto die maandagvond in Suriname werd aangetroffen in district Para, behoort toe aan de vermiste 63-jarige Silvien Ritfeld. In de nabijheid van het voertuig is ook een dode man met schotwonden aangetroffen. Het is zeer waarschijnlijk dat het gaat om het lichaam van de zestiger.

Ritfeld werd sinds donderdag 24 november vermist. Hij vertrok die dag met zijn zwarte Audi Q7, vanaf zijn club Satchmo te Livorno. Vanaf toen is er niets meer van hem vernomen.

Vier dagen later kreeg de Surinaamse politie een tip dat er in de omgeving van Powakka een soortgelijke auto was gesignaleerd. Na onderzoek bleek het inderdaad te gaan om het voertuig van de vermiste man.

De politie startte een onderzoek in de omgeving, waarna men ook stuitte op het lichaam van een man, welke tekenen van misdrijf vertoonde. Het slachtoffer werd naast een gegraven gat gevonden. Vermoedelijk was het de bedoeling om hem daar te begraven.

Het onderzoek naar de vondst en identificatie van de dode man is in volle gang.