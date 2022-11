Uit rivier opgevist lijk is van gevallen dakloze

Het lijk dat maandagmorgen bij een aanmeersteiger aan de Commissaris Thurkowweg in de Suriname rivier werd ontdekt en opgevist, blijkt van de dakloze man te zijn, die in het water was gevallen. Het gaat om de 73-jarige Charles Owen Fung.

Hij was op zondag 27 november bij de Marinetrap gaan baden en zou door tot nog toe onbekende redenen in de rivier zijn gevallen. De man verdween in de diepte. Maandagmorgen omstreeks 09.30u kreeg de politie van Nieuw Amsterdam de melding van een lijk dat aangespoeld was bij de steiger.

De ingeschakelde politie van Nieuw Amsterdam is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Het lijk stroomde door naar een andere steiger. De agenten hebben assistentie van een visser gevraagd die ter plaatse bezig was visnetten uit te zetten. Hij bracht de politie naar de locatie.

Het lijk werd vastgebonden en naar de steiger gesleept, waar de brandweer het heeft overgenomen.

Het stoffelijk overschot vertoond een gapende kapwond aan het hoofd, waarbij de schedel te zien is. In het belang van het onderzoek heeft de politie in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie het lijk in beslag genomen.