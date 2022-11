Poppe is terug met veel nieuwe muziek

De Surinaamse reggae- en dancehallartiest Poppe brengt volgend jaar- na ongeveer 10 jaar- een nieuw album, getiteld ‘Naf’ Mi’ uit. Hiervoor gaat de artiest singles uitbrengen. De eerste ‘Ati e krei’ is al uit en op 30 november komt de tweede uit. Het nummer heet ‘Nen nanga fesi’ (Names and Faces). In december komt de derde single uit.

“Op mijn nieuwe album komen er elfde harde tracks. Zoals mijn echte fans weten, ik maak muziek over de dingen van het leven, waarbij de harde realiteit de basis is. En Ik heb altijd een song voor de mama’s. Dit keer weer. Hoe kan je iemand vergeten die door het vuur is gegaan voor haar kind. Ik herdenk ook de mensen, die we verloren hebben, want ik heb ook heel veel familie leden, waaronder mijn vader, de populaire zanger Ernie ‘Boogie’ Seedo verloren. Het grootste verlies is nog steeds mijn oma Marie Helene Darson, die ga ik never nooit meer vergeten”, vertelt ze over de inhoud van het album. Poppe zingt in het nieuwe album ook een song met Damaru. Het nummer heet ‘Fir’ a pijn’

Simonia Darson, zoals ze officieel heet, woont momenteel in België woont maat treedt daar niet veel op. Ze doet meer zingende boodschap, onder de naam ‘Poppe Boskopu’. “Het gaat heel goed. Ik ben veel geboekt voor de zingende boodschap. Poppe Boskopu is een hit. Ano namaak!” Het zal volgens de reggae- en dancehall artiest niet meer zolang duren, dan kunnen de fans haar live bewonderen in haar geboorteland Suriname.

Poppe heeft diverse hits op haar naam staan, maar voor haar is ‘Mi Law‘ die in 2017 uitkwam een wereldhit. “De song kreeg niet alleen alleen in Suriname veel airplay op de radio, maar ook op de Jamaica en Nederland.” Ook ‘Noti f’ un no dé dya’ met Tranga Rugie is in de smaak gevallen, gezien de reacties.

Haar eerste hit scoorde ze met ‘Yu na mi engel’ (‘Jij bent mijn engel’), een duet met Damaru. Ook haar tweede succesnummer, ‘Pasensi Uma’ (‘Geduldige vrouw’) was een collab met de ‘Mi Rowsu’-zanger. Daarna bestormde Poppe de hitlijsten met ‘Hard om te zeggen’, een samenwerking met Damaru en rapper Donavey. Met ‘Bla Bla’, een collab met de rapper Fenomeen, scoorde de reggae- en dancehallartiest haar vierde hit in Suriname. Daarna volgden onder meer ‘Mamio Mofo’ met Donavey en ‘Ratata’ met rapper Enver.