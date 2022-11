Palmentuin vanaf 1 december gesloten voor publiek

De bekende Palmentuin in Suriname, zal vanaf 1 december 2022 niet toegankelijk zijn voor het publiek. De sluiting van de tuin duurt tot en met juni 2023. Dat heeft het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOCW) zondag bekend gemaakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit te maken heeft met de herinrichting van de Palmentuin in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP), welk onder supervisie is van het Directoraat Cultuur van minOCW.

De Palmentuin in Paramaribo ligt achter het voormalige Gouverneurshuis dat aan het Onafhankelijkheidsplein staat. De tuin staat vol koningspalmen, die daar in opdracht van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, die van 1683-1688 gouverneur van Suriname was, werden geplant voor zijn overleden vrouw.

Hij stelde in 1685 de tuin open voor het publiek, maar hieraan kwam een einde toen hij in 1688 door een groep muitende soldaten werd vermoord. Pas in het begin van de 20ste eeuw werd de tuin weer voor het publiek opengesteld.

Naast de Palmentuin zullen ook het Fort Zeelandia en het Kerkplein binnen het PURP aangepakt worden. De Palmentuin wordt als eerste aangepakt.