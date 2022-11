Lichaam dood aangetroffen hoogbejaarde in beslag genomen

Het stoffelijk overschot van de 94-jarige Richenel Dakriet (94), die zondag dood werd aangetroffen in zijn woning, is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname voor obductie in beslag genomen.

Ook zijn enkele voorwerpen door de forensische opsporing veilig gesteld en in beslag genomen in belang van het verdere onderzoek.

Een arts stelde officieel de dood vast waarna het lichaam werd afgevoerd naar de mortuarium (foto). Volgens de politie is de hoogbejaarde man bijna zeker door een misdrijf om het leven gebracht. Er werd een kussen in het gelaat van het slachtoffer aangetroffen.

Ook was zijn woning overhoop gehaald en zijn er sporen van inbraak waargenomen. Verder zijn de telefoon en een fiets van de bejaarde man niet aangetroffen. Volgens een familielid had het slachtoffer de laatste tijd vaak last van inbraken.

De zaak werd ter plaatse overgedragen aan de afdeling kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die het onderzoek verder zal verrichten.