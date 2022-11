In deze woning aan de Waaldijkstraat in Suriname, is vanmorgen brand uitgebroken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een binnenbrand.

De Surinaamse brandweer ging na de melding met twee bluswagens en een tankwagen ter plaatse. De bovenste verdieping van de woning is van binnen door het vuur verwoest.

Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken. Het is niet bekend of de woning tegen brand verzekerd was.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht.