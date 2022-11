SWM schenkt monument aan Nickerie

In verband met 64 jaar vestiging van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in Nickerie, heeft het bedrijf een monument geschonken aan het district. Ook is de wateraansluiting van de toilettengroep gratis in orde gemaakt.

Donderdagmiddag werden de handelingen van de onthulling gepleegd door districtscommissaris Senrita Gobardhan en SWM-directeur Clifton Lienga. Het geheel gebeurde na enkele korte toespraken en een presentatie over de geschiedenis van SWM vestiging Nickerie.

Het monument bestaat uit een heel oude pomp uit de historie van SWM Nickerie en een watertoren die moest zorgen voor waterdruk in het verleden toen er nog geen electriciteit was.

Hier zijn meer foto’s van de onthulling te zien.