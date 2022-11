Prins Saudi-Arabië koopt Rolls-Royce voor elke speler na WK-overwinning op Argentinië

Elke speler van Saoedi-Arabië ontvangt een Rolls-Royce na hun historische WK-overwinning op Argentinië. De ploeg van Hervé Renard verbaasde de tweevoudig winnaar dinsdagochtend met een 2-1 overwinning in het Lusail Stadium.

Het is de grootste overwinning in de Saoedische voetbalgeschiedenis, door van Argentinië te winnen die maar liefst 48 plaatsen boven hen op de wereldranglijst van de FIFA staat. Hun optreden maakte indruk op Prins Mohammed bin Salman Al Saud, die op het punt staat in zijn eigen zakken te duiken voor een luxe onderscheiding.

Volgens Malay Mail krijgen alle 26 leden van het Saoedische team een ​​Rolls-Royce Phantom cadeau. Het is niet bekend welk model ze krijgen, maar basismodellen van de Rolls-Royce Phantom kosten rond 420.000 euro.

In 1994 ontving Saeed Al-Owairan een Rolls-Royce na een doelpunt tegen België op het WK. Hij zette de concurrentie op scherp en zijn doelpunt in de Verenigde Staten werd uiteindelijk uitgeroepen tot de zesde beste in de FIFA-ranglijst Doelpunt van de Eeuw.

Koning Salman maakte woensdag een nationale feestdag voor het Saoedische volk op basis van het resultaat.