Prakseri trakteert lezer op verse oogst verhalen uit Suriname

Bijna vijftig jaar na het verschijnen van het Surinamenummer van Tirade, in 1973, is het hoog tijd voor een vervolg. Met Prakseri trakteert Tirade de lezer op een verse oogst verhalen uit Suriname.

Deze worden ingeleid door Julien Ignacio en Carl Haarnack, en samengesteld door Kevin Headley, die schrijft: ‘Er is een aantal jaren geen verhalenbundel in Suriname verschenen van schrijvers van het land, of beter gezegd, van jonge schrijvers.

(…) Prakseri biedt nieuwe en bekende schrijvers van fictie een podium om hun werk te presenteren aan de wereld.’ Hun kakelverse vertellingen beslaan een breed spectrum van thema’s en onderwerpen die alle geworteld zijn in het Surinaamse leven van alledag.

Brede aandacht is er voor mondeling overgedragen verhalen, de verschillende talen van het land en de enorme culturele veelkleurigheid. Met bijdragen van: Cynthia McLeod, Jeffrey Thomas Quartier, Lisanne Waridjan, Zerachiel van Mark, Ismene Krishnadath, Kevin Headley, Iraida van Dijk-Ooft, Robby Parabirsing, Maggie Schmeitz, Kevin S. Coulor en illustraties door Joey Roberts.