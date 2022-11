Juspol ontvangt IDB vertegenwoordigers voor technische assistentie AML/CFT-strategie Suriname

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft een bespreking gehad met vertegenwoordigers van de Inter-American Development Bank (IDB). Deze meeting werd op dinsdag 22 november gehouden in de grote vergaderzaal van het ministerie.

Er is tijdens deze bespreking gesproken over de mogelijke technische assistentie of advies met betrekking tot de Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)-strategie Suriname. Ook de toezichthoudende taken van de instellingen Gaming board en de Financial Intelligence Unit (FIU) die onder JusPol ressorteren zijn aan de orde gekomen. Er is verder ook gesproken over de grote risico’s en institutionele zwakheden van Suriname.

De IDB-vertegenwoordiger in Suriname, Antonio Goncalves en de Jason Wilks de Public Management Sector Specialist toonden interesse in wat de wettelijke taken van de Financial Intelligence Unit (FIU) Suriname en de Gamingboard zijn. Er is gesproken over de manier van uitwisselen van informatie met betrekking tot money laundering, financiering van terrorisme en daaraan gerelateerde misdrijven.

De directeuren Manisha Jhapsie van FIU en Addis Peneux-Waterberg van de Gaming Board hebben aangegeven hoe het reilt en zeilt binnen de instellingen waar zij de scepter zwaaien en ook de uitdagingen die er zijn. Jason Wilks de Public Management Sector Specialist van IDB vroeg minister Amoksi naar een diepgaand gesprek met de twee directeuren, omdat hij veel meer wil weten over de twee instellingen.

Het ministerie kreeg ook de aanbeveling de geplande veiligheidsprojecten uitgebouwd in te dienen zodat IDB kan helpen middels financiering. De IDB-vertegenwoordiger in Suriname, Antonio Concalves benadrukte dat de IDB eerst gesprekken wil voeren met de minister van Financiën om over te kunnen gaan tot hulp aanbieden.

Tot slot gaf de minister aan dat de IDB het gevraagde zal krijgen en dat hij uitkijkt naar hun ondersteuning voor het financieren van de dringende projecten.