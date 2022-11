Waarom is een overlijdensrisicoverzekering handig als je getrouwd bent?

Ben je nog niet al te lang geleden in het huwelijksbootje gestapt? Dan is het verstandig om eens goed te kijken naar de manier waarop je verzekerd bent. Jouw situatie is immers veranderd, waardoor het handig kan zijn om verzekeringen aan te passen of extra verzekeringen af te sluiten. Heb je nog geen overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten? Dan is dit zeker het overwegen waard. Helaas zijn er genoeg mensen die vinden dat het afsluiten van deze verzekeringen zonde van hun geld is. Denk jij er net zo over? Lees dan vooral verder. In deze tekst vertellen wij je namelijk waarom een ORV handig is als je getrouwd bent.



Eenmalige uitkering na overlijden

Je hoopt uiteraard een lang en gelukkig leven te leiden met de persoon waarmee je getrouwd bent, maar helaas kun je plotseling uit het leven gerukt worden. Jouw partner blijft dan niet alleen verslagen achter, maar moet het financieel ook allemaal zien te bolwerken. Wil je jouw partner op financieel gebied ontlasten als je plotseling overlijdt? Dan biedt een overlijdensrisicoverzekering uitkomst. Deze verzekering keert namelijk eenmalig een bedrag uit als je binnen de looptijd overlijdt.



Een ORV helpt weliswaar niet tegen het verdriet, maar deze verzekering kan er wel voor zorgen dat jouw partner zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën. De uitkering kan overigens voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kan de hypotheek er bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk mee afgelost worden, waardoor de maandlasten dalen. Jouw partner kan het geld ook gebruiken voor kinderopvang, zodat hij of zij zelf meer kan werken. Daarnaast wordt er vaak een deel opzij gezet om de studie van de kinderen te betalen.



Overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht

Sommige mensen beweren dat je verplicht bent om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij je hypotheek. Tot 1 januari 2018 was dit inderdaad het geval bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), maar tegenwoordig kun je een hypotheek afsluiten zonder ORV. Als je getrouwd bent en samen met je partner een huis koopt, raden wij je alleen wel aan om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je gaat er misschien niet van uit dat je voor het einde van de looptijd van de hypotheek overlijdt, maar besef je goed dat een ongeluk in een klein hoekje zit.



Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Zie je inmiddels in dat het handig is om een ORV af te sluiten als je getrouwd bent? Dan ben je vast en zeker benieuwd naar de afsluitkosten van een overlijdensrisicoverzekering. Veel mensen denken dat zo’n verzekering veel geld kost, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Je kunt een ORV namelijk al afsluiten voor een paar euro per maand. Laat de kosten je er dus niet van weerhouden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.



De meeste mensen kunnen probleemloos een ORV afsluiten, maar het kan zijn dat een verzekeraar jouw aanvraag weigert. Als dit gebeurt, komt dit waarschijnlijk door de gezondheidsverklaring voor een overlijdensrisicoverzekering. De medisch adviseur die jouw verklaring beoordeelt kan een verzekeraar namelijk afraden om jou te verzekeren als het risico te groot is. Gelukkig wordt een aanvraag meestal ‘gewoon’ geaccepteerd.