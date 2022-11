Standbeeld vakbondsleider Cyrill Daal verplaatst naar Pater Weidmanplein

Het standbeeld van de vermoorde vakbondsleider Cyrill Daal heeft een nieuwe plek gekregen op het Pater Weidmanplein aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Voorheen stond het standbeeld op het terrein van het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS De Moederbond) aan de J. Lachmonstraat.

Zowel het bestuur van de Moederbond, de directie van Assuria N.V. als de familie van wijlen Daal waren het erover eens dat het standbeeld een betere en openbare plaats verdiende. Na afstemming met het directoraat Cultuur en de commissie Monumentenzorg werd er besloten om het beeld te positioneren op het Weidmanplein, waar er al enkele monumenten van grote vakbondsleiders staan. Op donderdag 24 november vond er een ceremonie plaats om de relocatie van het standbeeld te herdenken.

Minister Steven Mac Andrew, die verantwoordelijk is voor het arbeidsbeleid, was aanwezig bij deze ceremonie en gaf aan, dat met de verplaatsing van het standbeeld van een privéterrein naar een openbare plek, de waardering voor deze grote vakbondsleider beter tot zijn recht zal komen. Dit, vooral gelet op zijn bijdrage aan het vakbondswezen en aan verbetering van het welzijn van de werkende klasse in Suriname.

Mac Andrew gaf ook aan, dat het standbeeld van Daal nu staat bij andere strijdmakkers uit de vakbeweging, zoals Fred Derby and Hendrik Sylvester. Hij vindt daarom dat de totale samenleving zal profiteren van de relocatie en niet slechts de familie en de vakbeweging, omdat bij het bezichtigen van het beeld stil gestaan kan worden bij de strijd die de vakbeweging heeft geleverd voor lotsverbetering van werkenden en hun gezinnen.

De bewindsman greep deze gelegenheid ook aan om het belang van sociale dialoog te benadrukken en verwees in dit verband naar het concept van Decent Work, waaraan de sociale partners zich hebben gecommitteerd. Mac Andrew haalde ook aan, dat hij vrijwel elke maand om de tafel zit met RAVAKSUR om arbeidsaangelegenheden te bespreken om zodoende middels overleg en samenwerking de besproken issues aan te pakken.

Carmen Daal, dochter van de overleden vakbondsleider, was blij met de openbare plek die het standbeeld van haar vader heeft gekregen. Ze beschouwt dat als een waardering voor de strijd die haar vader heeft geleverd voor de werkende klasse. Voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, en Mario Merhai, CEO van Assuria N.V, zijn ervan overtuigd dat met de nieuwe plek voor het standbeeld, de naam van deze vakbondsleider niet zal vervagen in de Surinaamse geschiedenis.

Het standbeeld is vervaardigd door de gerenommeerde kunstenaar Erwin de Vries en is van hoogstaande kunstwaarde.