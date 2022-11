Minister-president Curaçao op bezoek in Suriname

In navolging van de bilaterale gesprekken, die zij tijdens de VN-vergadering in New York hebben gevoerd, is minister-president Gilmar Pisas van Curaçao momenteel op bezoek gebracht in Suriname. Het ligt in de bedoeling de relatie met Suriname verder uit te diepen.

De minister-president is op donderdag 24 november met zijn delegatie door president Chandrikapersad Santokhi ontvangen op het presidentieel paleis. Het Surinaamse staatshoofd memoreerde het eerdere onderhoud, dat ook van belang is geweest voor het intensiveren van de relatie. Pisas is er ook in verband met de Srefidensi-viering op 25 november.

In New York had de premier aan president Santokhi voorgesteld om in Suriname verder te praten over de verschillende punten die toen aan de orde waren gekomen. Hij acht het een mooi moment om deze gesprekken aan de vooravond van de 47ste Onafhankelijkheidsdag van Suriname voort te zetten.

Tijdens de ontmoeting op het paleis is er gesproken over de mogelijke samenwerking met Caricom. De drie landen van de Nederlandse Antillen, te weten Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben interesse om ‘associate members’ te worden van de Caricom. Op president Santokhi is vanwege zijn Caricom-voorzitterschap het beroep gedaan om het lidmaatschap binnen de regionale organisatie mogelijk te maken.

Beide regeringsleiders bogen zich ook over de samenwerking op de gebieden onderwijs, landbouw en economische ontwikkeling. De Curaçaose premier deed een handreiking naar Suriname voor hulp van het eiland bij de toekomstige olie- en gasexploraties. Het land beschikt over voldoende capaciteiten om deze hulpbronnen te bewerken.

Op het gebied van landbouw kijkt Curaçao uit naar ondersteuning vanuit Suriname voor het verbouwen van voedselgewassen voor zijn bevolking. Het verzoek is om grond ter beschikking te stellen voor de landbouw.

President Santokhi en premier Pisas bespraken ook mogelijkheden voor samenwerking in de private sector. Er is daarom ook een team van Curaçaose ondernemers meegereisd naar Suriname. Het Surinaamse staatshoofd toonde zich zeer ingenomen met de aanzet van Curaçao voor samenwerking op velerlei gebieden.

Santokhi heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de opdracht gegeven om met zijn team alles te bewerkstelligen zodat de samenwerking op het niveau van bestuur en het bedrijfsleven verhoogd kan worden. De staatshoofden beloofden elkaar de gesprekken te blijven voortzetten om samen de problemen van de naties op te lossen.