Vluchtende roofverdachte neergeschoten door politie

Een vluchtende roofverdachte is woensdagavond door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) bij zijn aanhouding te Rijsdijk in Suriname neergeschoten. Hij is per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vervoerd.

Waterkant.Net verneemt dat de verdachte opgespoord werd voor diverse berovingen, die hij gepleegd zou hebben op de scholen Imeao 1 aan de Joli Coeurstraat en HAVO 2 aan de Manjanstraat. Daarbij heeft hij studenten en leerkrachten tot slachtoffers gemaakt.

Na intensief speurwerk werd de schuilplaats van de verdachte, de 21-jarige Charles S., achterhaald en werd hij gisteravond omstreeks 21.00u te Cabendadorp opgespoord en aangehouden.

De verdachte heeft zich bij de aanhouding verzet en sloeg op de vlucht, waarbij de sterke arm genoodzaakt was om vuurwapengeweld toe te passen. Bij deze actie van de politie werd er gericht op de benen van de vluchtende verdachte geschoten.

S. liep een schotwond op in zijn rechteronderbeen, waarvoor hij ter observatie is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.