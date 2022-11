VTS en HJ de Vries voetballen en doneren in Nickerie

De Veteranen Voetbal Vereniging VTS (Vrije Tijds Spelers), die op 2 november j.l. haar 28 jarig bestaan herdacht, is het afgelopen weekend naar Nickerie geweest. In samenwerking met de firma HJ de Vries zijn sociale instellingen bedacht met ondermeer rolstoelen, rollators, levensmiddelen, schoolboeken, schoonmaakmiddelen en mondkapjes.

In de fraaie showroom van HJ de Vries werden de goederen uitgestald en zijn de goederen in aanwezigheid van districtscommissaris Senrita Gobardhan overhandigd door de VTS spelers en HJ medewerkers aan kinderhuis Gaytrie, Stichting Sari, de Dankersstichting, Huize Francis, Stg. Hanoeman, CHIN en Get2gether.

Zowel VTS voorzitter Satish Balgobind als de DC onderstreepten het belang van duurzamer seva werk door liefs ‘een hengel te verstrekken dan vis’, om zo zelfwerkzaamheid te stimuleren.

Aan dit sociaal project hebben bijgedragen stichting OHM, VG Himmat uit Nederland, ELTO, Matesa en professor Chan Choenni.

In het Peerkhan stadion is op zaterdagmiddag met de veteranen van HJ de Vries een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. VTS kreeg een leuk 2-1 pakslaag en werd in de derde helft met muziek, live koken, heerlijk eten en drinken het socio-sport weekend bezoek aan het rijstdistrict afgesloten.