Villa Zapakara al 13 jaar een begrip in Suriname en daarbuiten

Villa Zapakara bestaat op 27 november 13 jaar en heeft in al die jaren 125.000 bezoekers mogen ontvangen.

Sinds 2009 biedt Stichting Villa Zapakara kunst en cultuur educatie middels interactieve landen tentoonstellingen voor de doelgroep 6+. Na tentoonstellingen over Ghana, China, India en Brazilië is er sinds 2019 de Sranan Krakti tentoonstelling.

Vanaf 2020 verruimde de organisatie haar aanbod met techniek educatie voor 12 plussers door de toevoeging van het ZapLab, een technische werkplek.

Het ZapLab lanceert de QR wandelroute in het minibos van Villa Zapakara. Dit is de pilot voor het plaatsen van QR codes bij verschillende bomen in meerdere districten. De QR codes leiden de bezoekers naar een speciaal ontworpen website met daarop meer informatie over de desbetreffende bomen en het eventuele medicinale gebruik ervan.

De QR wandelroute in het Mini Forest is onderdeel van het ZapLab 2.0 project in samenwerking met Alcoa Foundation. Voor dit project zal het ZapLab tot juli 2023 in vijf verschillende districten workshops aanbieden om technische educatie gelinkt aan kunst en cultuur over te dragen aan de lokale jeugd. In Para, Wanica, Commewijne, Marowijne en Brokopondo kunnen jongeren tijdens deze workshops meer ontdekken over digitaal teken-, hydroponics en digitaal borduren. Daarnaast worden er komend jaar verschillende onderdelen uit de huidige tentoonstelling Sranan Krakti, hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je gaat omgezet naar een digitaal platform. Zo kan de Sranan Krakti ervaring thuis of op school, in het binnen en buitenland blijven bestaan. En zelfs ook nog na de sluitingsdatum van de expo in 2023.

De huidige Sranan Krakti tentoonstelling gaat over de kracht van de natuur, de Surinaamse cultuur en de kracht in jezelf. Afgelopen juli mocht Villa Zapakara haar 15.000 bezoeker van deze tentoonstelling ontvangen. ‘Een mijlpaal’ volgens directrice Dakaya Lenz, ‘omdat de bezoekersaantallen door de sluiting van scholen de afgelopen twee jaar van 60 kinderen per dag naar 0 terug waren gelopen. ’ Sinds maart dit jaar ontvangt Villa Zapakara voor het museum en voor het ZapLab weer schoolklassen en draait het programma weer op volle toeren. .

Bezoekers zijn op zaterdag 26 november van harte welkom op hun verjaardag. Vanaf 10:00 uur is er een Bunkopu serie van kleding, bloemen, planten, boeken, eten en drinken op het terrein van Villa Zapakara aan de Prins Hendrikstraat 17b. Om 12:00 uur vindt de feestelijke opening plaats van de QR wandelroute in het minibos op ons terrein.