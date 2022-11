‘VijfNegenZeven Netwerken’ nieuwe politieke partij in Suriname

VijfNegenZeven Netwerken is op 22 november 2022 geproclameerd. Deze nieuwe politieke partij is genoemd naar de landencode die je met Suriname verbindt. John Goede, tennis coach, Jupta Itoewaki, Inheemsen activist en Ruben del Prado, publieke gezondheidszorg arts, vormen het oprichtingsbestuur van ‘VijfNegenZeven Netwerken.’

Om duurzame ontwikkeling te bereiken, zullen de leden hun netwerken inzetten om te netwerken. Anders dan bij andere politieke partijen staat meedoen aan de Surinaamse verkiezingen niet op de agenda van het oprichtingsbestuur en heeft VijfNegenZeven Netwerken geen allesbepalende voorzitter.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de SDGs, vormen de leidraad voor deze nieuwe partij, die openstaat voor iedereen. Om volledig onafhankelijk te kunnen werken, zal geen enkele donatie of sponsoring, hoe klein of groot dan ook, beslissingen en het beleid van de vereniging beïnvloeden. Financiële ondersteuning, van welke gulle gever dan ook, zal nooit invloed mogen uitoefenen op de integriteit van ‘VijfNegenZeven Netwerken.’

Zij stellen zich niet verkiesbaar voor het hoofdbestuur dat op 25 mei 2023 wordt gekozen. De organisatie hoopt naast individuele leden, ook vertegenwoordigers van organisaties en netwerken te verwelkomen. Ook personen en vertegenwoordigers van ontwikkelingspartners buiten Suriname kunnen zich aansluiten.

Om haar doelen te kunnen verwezenlijken, werkt ‘VijfNegenZeven Netwerken’ naar de communicatie tussen en verbinding van organisaties die zich inzetten voor goed beleid, een gezond milieu, economisch herstel, een waardig bestaan voor seniorenburgers, overbrugging van de generatiekloof en erkenning van de grondenrechten van de Inheemse en Tribale volkeren.

Ook het netwerken om scholieren hun school af te laten maken, ondersteuning van sport en sportiviteit, voor

gezonde competitie en coöperatie, en de emotionele heling van de Surinaamse bevolking behoren tot de prioriteiten van de partij.

“Wij nodigen u uit om deelgenoot te zijn in dit proces, want ‘VijfNegenZeven Netwerken’ zal samen met u voor Suriname realiseren waar u van droomt, over spreekt en schrijft “, stelt de organisatie in een oproep aan de Surinaamse bevolking.