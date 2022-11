Kordaat optreden na ammoniaklek bij Fernandes Ice Cream Kernkampweg

Dinsdagavond 22 november rond 19.00u werd er bij Fernandes Ice Cream aan de Kernkampweg in Suriname alarm geslagen, nadat via een algehele veiligheidssluitronde een ammoniaklek werd geconstateerd.

De oorzaak werd vastgesteld als te zijn een lek in het koelingssysteem. De lekkage is onmiddellijk aangepakt als onderdeel van het noodplan dat direct in werking is getreden, meldt het bedrijf.

Door het snelle optreden is er geen gevaar voor medewerkers en omwonenden gebleken.

De situatie ter plekke wordt verder nauwkeurig gemonitord door Fernandes.