‘Geloof is alles in sport en daarom is voetbal zo onberekenbaar’

Het WK 2022 in Qatar is het 22e WK voetbal ooit en het eerste kampioenschap in het Midden-Oosten. Het voetbaltoernooi vindt plaats in de winter (maanden november en december), waarbij de openingswedstrijd op 20 november jongstleden was en de finale op 18 december 2022 wordt gespeeld. Waterkant.Net sprak met Jack Mangalie, die met Natio Suriname uitkwam tegen twee WK deelnemers Canada en Costa Rica.

Jack Mangalie kan terugkijken op een goede en vooral leerzame periode tijdens WK kwalificatie wedstrijden. “Interland weken brengen altijd fijne momenten, dan voel ik me echt Surinaams en vooral thuis. Geen WK voor Suriname, maar ik ben heel blij dat we hebben gestreden. Je moet goed beseffen dat dit een fantastisch ervaring was. Suriname is een voetballand waar veel talent rond loopt, vanaf klein of sterker nog je geboorte is een ieder bezig met voetbal. Met grootouders, ouders en familie gaan ze toch naar voetbal. Dat ik Suriname kan helpen met de ontwikkeling en naar een hoger niveau, dat is goud waard”, zegt hij.

De vooruitzichten voor Suriname waren geweldig. Een topwedstrijd tegen Canada en daarna de Gold Cup. Vlak voor de Gold Cup moest eerst een WK kwalificatie gespeeld worden. De focus was vooral gericht op Canada. Canada beschikt inmiddels over goede en vooral bijzondere spelers met Davies, David en talentvolle Buchanan. Deze opkomst van Canada is vooral te danken aan de bovengenoemde topspelers die in Europa spelen.

Canada bouwt aan een goede voetbalopleiding. Sinds 2018 hebben ze gekozen voor lange termijn visie met een coach genaamd John Herdman. Op de wereldranglijst hebben ze zichtbare stappen gemaakt van plaats 78 naar 33. Inmiddels staat het hele land achter het nationale elftal. Canada kan een grootmacht worden. Ook de bekendheid neemt toe. Ik verwacht dat Canada met goed voetbal zeker kans maakt om naar de volgende ronde te gaan. In 1986 bleef een overwinning uit. Nu gaan ze voor meer.

Vandaag speelde Costa Rica haar eerste wedstrijd tegen Spanje en verloor die met 7-0. Toen het Surinaamse elftal het opnam tegen Costa Rica heeft Jack in het Florida Orlando City Stadium gewoon Nederlands kunnen praten met de Costa Ricaanse sterspeler Brian Ruiz.

“Brian die een aantal jaren in Nederland heeft gespeeld voor FC Twente en PSV was een bekende gezicht voor mij. Ik kwam hem in de persruimte tegen, geen Spaans of Engels maar ouderwets Nederlands hebben wij gesproken. Na de wedstrijd Suriname vs Costa Rica heeft hij tijd vrijgemaakt om nog rustig te kunnen kletsen. De periode in Nederland heeft hem goed gedaan en vooral veel gebracht. Hij is dan ook dankbaar dat hij in Nederland heeft mogen spelen.

Ruiz is een legende, Qatar wordt zijn derde WK. Costa Rica is een land om altijd rekening mee te houden. Of ze de volgende ronde halen? Wel kan ik aangeven dat ze erg sluw zijn. Geloof is alles in sport en daarom is voetbal zo onberekenbaar”, aldus Mangalie.