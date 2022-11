Focusslijperij doneert 42 complete brillen aan Albino’s in Suriname

De Albino-groep is een hele bijzondere groep. Deze groep heeft een aangeboren afwijking aan de ogen. Zonder bril is hun gezichtsscherpte zo slecht, dat sommigen maar op 1 meter iets kunnen waarnemen.

Focusslijperij N.V. is enorm trots dan zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, in de gezondheid van de Albino groep, die zonder bril eigenlijk ‘bijna blind’ is.

“De complete bril die ze ontvangen, maakt hun leven dragelijker”, zegt het bedrijf.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerkering met de Inner Wheel Paramaribo, die in verband met hun 65 jarig Jubileum, 65 complete brillen doneert aan de Surinaamse gemeenschap.