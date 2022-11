Budweiser doet bier dat niet gebruikt mag worden in Qatar cadeau aan WK-kampioen

Het Amerikaanse bierbedrijf Budweiser, al sinds 1985 een grote sponsor van de FIFA, kreeg twee dagen voor de start van het WK-voetbal in Qatar plotseling te horen dat er in en om de stadions geen bier gedronken mag worden.

Het bedrijf had echter al 75 miljoen euro aan bier speciaal geleverd voor het WK. Budweiser heeft deze week bekend gemaakt dat ze al dat bier nu cadeau zal doen aan het land dat wereldkampioen wordt.

Het bedrijf heeft al een aantal jaar een exclusief contract afgesloten met de wereldvoetbalbond FIFA. Alles was rond voor de sponsoring van het WK totdat de autoriteiten twee dagen van te voren plotseling aangaven dat er tijdens het WK toch geen bier meer verkocht mocht worden in en rond de stadions.

De verwachting is dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen de FIFA wegens het schenden van het contract. Alle duizenden liters bier dreigden verloren te gaan, maar Budweiser bedacht er iets op: het land dat op 18 december 2022 in Lusail wereldkampioen wordt, mag 75 miljoen euro aan bier hebben als cadeau!

Als Qatar kampioen wordt is dat echter nog wel een probleem, omdat alcohol verboden is in de moslim staat.

Dat is echter niet de verwachting. De University of Oxford heeft namelijk berekend dat Brazilië grote kans maakt om winnaar van WK 2022 in Qatar te worden: