Saoedi-Arabië kondigt feestdag aan na WK-overwinning op Argentinië

Woensdag is er een feestdag in Saoedi-Arabië, nadat de ploeg dinsdag voor een van de grootste schokken in de WK-geschiedenis zorgde.

Fans over de hele wereld konden niet geloven wat er gebeurde tijdens de vroegste aftrap van de Wereldbeker van de dag, toen Argentinië met 2-1 werd verslagen in hun eerste groepswedstrijd.

Er bestond weinig twijfel over dat Saoedi-Arabië hun overwinning verdiende, met twee uitstekende doelpunten in de tweede helft, waaronder de verbluffende winnaar van Salem Aldawsari.

Zelfs Lionel Messi die de score opende, en tal van terecht afgekeurde doelpunten voor de Zuid-Amerikanen, konden hun tegenstanders niet stoppen, die 50 plaatsen onder hen stonden op de FIFA-ranglijst.

Ongetwijfeld zullen de feesten van Saoedische fans tot diep in de nacht duren en nu mogen ze in Saoedi-Arabië zelfs tot woensdag doorgaan.

Koning Salman heeft een feestdag aangekondigd in het land in het Midden-Oosten om de historische overwinning op de tweevoudig wereldkampioen te vieren.

De vakantie is van toepassing op iedereen in de publieke en private sector, evenals op studenten in het land. Dat is beslist beter dan een sneeuwdag.

Na de overwinning was de Saudische manager Herve Renard, tweevoudig winnaar van de African Cup of Nations, niet verwonderlijk vol lof over zijn spelers.



“Felicitaties aan deze fantastische spelers. Ik besloot drie en een half jaar geleden naar dit land te komen en sinds die tijd heb ik het management gehad, de geweldige president en het ministerie van sport stonden altijd achter ons.

Zelfs toen we onze prins twee, drie weken geleden bezochten, heeft hij ons niet onder druk gezet. Dit is de manier waarop je moet werken in het voetbal, want als je te veel druk uitoefent, werkt het niet altijd.

We hebben ons goed voorbereid en vandaag stonden alle sterren aan de hemel voor ons in dezelfde rij. Maar vergeet niet dat Argentinië nog steeds een fantastisch team is. Ze kwamen hier zonder een wedstrijd te verliezen in 36 en ze zijn Zuid-Amerikaans kampioen. Ze hebben geweldige spelers, maar dit is voetbal. Soms kunnen er gekke dingen gebeuren.”

Vervolgens staat zijn ploeg zaterdag tegenover Polen en de volgende woensdag tegen Mexico. Nadat ze al een van de favorieten van het toernooi hebben verslagen, zullen ze zeker geen angst tonen als ze proberen uit de groepsfase te komen.