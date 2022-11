Rover die ketting van vrouw wegrukt door omstanders aangehouden

Een 61-jarige vrouw in Suriname kreeg dinsdagmiddag de schrik van haar leven, toen een man plotseling haar halsketting wegrukte en het hazenpad koos. Dit gebeurde toen de verdachte haar aan de Rozenhoutstraat in Paramaribo benaderde.

Het slachtoffer A.V. riep direct om hulp, waarbij omstanders de verdachte meteen achterna gingen. Het lukte hen om de halsketting rover aan de Richard Vouillairestraat aan te houden.

De politie van Nieuwe Haven werd ingeschakeld, die ter plaatse verscheen voor onderzoek. De verdachte gaf aan de politie te kennen dat hij Lorenzo A. heet en 26 jaar is. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau.

De buitgemaakte halsketting en bijbehorende hanger zijn niet op hem aangetroffen. Vanwege de gewelddadige handeling van de rover liep de vrouw schrammen aan haar hals op.

In het belang van het onderzoek is Lorenzo in verzekering gesteld.